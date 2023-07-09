國外一名女網友受邀參加小姑的訂婚典禮，無意間向小姑的未婚夫透露了小姑曾經營成人平台的帳號，還擁有一大群瘋狂粉絲，未婚夫顯然不知道這個事情，兩人在典禮中大吵一架，最終不歡而散，後續的婚禮也慘被取消，婆家對此氣憤不已，認為一切都是PO主的錯，她卻不以為然。

根據《鏡報》報導，國外一名女網友在論壇《Reddit》發文，她受邀參加小姑的訂婚典禮，看到小姑的未婚夫便主動上前搭話，還大讚他「思想非常開放」，因為小姑曾經營成人平台「OnlyFans」的帳號，還有一大群瘋狂的追隨者，未婚夫卻一頭霧水，跑去找未婚妻對質，最終兩人不歡而散，小姑哭著跑離會場。

PO主的丈夫本想追出去，卻被他的雙胞胎兄弟（PO主的小叔）攔下並怒罵他，這樁婚事會搞砸都是因為他帶了個「麻煩製造者」來到現場，PO主聽完很不服氣，立刻回嗆：「考慮到你以前的為人，會掩蓋某人的過去也不意外。」豈料這句話不但激怒了小叔，也點燃了婆婆的怒火。

無奈之下，PO主和丈夫只好離開，但回家後丈夫也責罵她，不應該隨便揭露小姑的過去，PO主實在氣不過，告訴丈夫：「如果你妹妹在一開始就對未婚夫坦誠相待，那麼現在這一切都不會發生。」讓丈夫啞口無言。

之後小姑和未婚夫的婚禮正式取消，婆家的人都認為是PO主的錯，丈夫也希望她能和小姑道歉，但PO主嚴正拒絕了，「她來自一個允許不良行為的家庭，但這不代表是正確的，也不應該過度溺愛。」

文章一出很快就引起熱議，不少網友都覺得確實是PO主做錯了，「妳提起小姑的OnlyFans帳號，絕對不可能沒有惡意」、「我非常確信，鬧事就是PO主的唯一目的，只不過有點小失敗，爛攤子回到她身上了」、「PO主故意在訂婚典禮上製造這種狗血事件後，居然還敢厚臉皮說是對方的家庭造成不良行為發生？」、「妳承認吧，妳就是想破壞小姑和未婚夫的關係」。