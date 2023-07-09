大陸東北近日發生一起黑熊闖入高速公路的意外事件，一對夫妻駕車行駛在高速公路上時，突然遭到野生黑熊撲上車頭，發生嚴重對撞，導致整輛車翻落邊溝，吊起已呈報廢狀態，夫妻兩人也因此撞到腦震盪。

綜合陸媒報導，黑龍江省綏化市一對趙姓夫妻近日規畫一場自駕遊，沒想到旅程第一站就遇到意外。趙男指出，當時車輛在高速公路上以時速約90公里前進，沒想到對向車道突然竄出一隻野生黑熊，朝著車頭撲了過來，發生嚴重對撞。

當地相關部門獲報後隨即趕到現場處理，根據影片顯示，黑熊趴臥在地上一動也不動，一名男子拽著黑熊的耳朵拉扯，確認是否死亡；另一名男子則拿著手機錄影，提醒對方「小心黑熊起來咬你一口！」

趙男事後餘悸猶存表示，黑熊當時是否死亡不得而知，「反正我們的車，連車帶人都翻進溝裡了。」趙男指出，警方認定自己無肇事責任，如今車子幾乎報廢，跟妻子兩人也撞到腦震盪，下一步將追究高速公路相關單位的責任。

影片曝光後隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼「高速翻車沒死都算命大了」、「這是奇蹟，正常都車毀人亡，算經歷生死了」、「這種機率不高啊 ，兩者都很無辜」。