巴西一名女子發現租屋處的一張大理石桌子有些不對勁，上面竟隱約可以看見十字架的圖案，她仔細觀察後發現，除了十字架以外，桌子上還有文字和日期的刻文，推測這可能是一張由墓碑改造而成的桌子，文字和日期分別是墓主的姓氏與死亡日期。

🚨GRAVE: Mulher compra mesa e descobre que o mármore era uma lápide de um túmulo.



pic.twitter.com/UYMYsLBVWB — CHOQUEI (@choquei) June 23, 2023

綜合巴西媒體報導，當地一名女子在租屋處發現，家裡的大理石桌子上隱隱約約可以看出來有十字架的圖案，對著燈光再仔細觀察，就會看到上方還寫著姓氏「Silveira」以及日期「1981年9月13日」。女子懷疑，這張桌子很可能是由某人的墓碑所製成，上方刻有的文字和日期即是墓主的姓氏和死亡日期，只不過桌子在製作的過程中，並沒有把它們磨乾淨，才會被女子發現詭異之處。

女子事後將影片PO上網，引發網友熱烈討論，「這樣召喚神靈就更容易了！」、「如果是我絕對會把這張桌子扔掉，想像一下，你吃飯到一半，突然有好兄弟跟你同桌吃飯？」、「如果我過世以後，有人敢偷走我的墓碑去做桌子，我就算不投胎也會每天騷擾那個人」。

儘管「墓碑桌子」讓人感到毛骨悚然，但有從事大理石相關產業的網友解釋，這很可能是正常的現象，「有時候客戶訂製墓碑卻事後取消，他們就會用同一塊大理石來做成桌子」、「我在一家大理石工廠工作，有時候市立公墓需要消耗一些墓碑時，就會打電話叫我們購買，價格比一般商店還要便宜」。