隨著都市更新，拆遷和改建工程勢必在所難免，不過若有住戶因為不滿賠償條件而拒絕搬遷，就會被稱為「釘子戶」。大陸廣東一名梁姓女子13年前因為不滿賠償方案，多次拒絕搬遷，當地政府無奈之下只好繞過她的房子，在周圍蓋起高速公路，空拍照乍看之下就像是人的眼睛，吸引無數遊客圍觀。

根據《UNILAD》報導，廣東省廣州市一名梁姓女子的住家位於海珠區環島路上，2010年當地政府為了加強建設，決定在該地修建海珠湧大橋，不過梁女因為政府無法提供位置更加理想的替代房產而拒絕搬遷，相關部門在多次交涉未果的情況下只好被迫繞道完工。

根據空拍圖可見，2條高速公路車道之間夾著民房，乍看之下就像是人的眼睛，因此被網友戲稱為「海珠之眼」，車道自2020年完工後，當地已成為知名打卡景點，吸引不少民眾前來圍觀打卡，甚至繞道橋下，在梁女住家附近駐足拍照。

報導指出，當局聲稱提供梁女多種住房選擇，但被她通通拒絕；更有消息人士指出，梁女要求補償4間公寓，但政府只願意給2間，最終談判破局。