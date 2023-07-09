元太祖成吉思汗擁有8名皇后、妻妾逾500人，享盡人間極樂，不過他不僅是人妻控，還專挑死敵妻女下手，為何非但不怕遭到暗殺，這些搶來的女子也甘心為其產子？事實上背後原因很現實。

根據《網易》報導，成吉思汗一生戎馬天下，征服無數國家，不過他卻有個怪僻，每攻陷一個地方，就會將仇人的妻女納為己有，滿足自己的征服慾望，後宮妻妾數量超過500人，且大多都是搶來的，之所以不懼怕遭到暗殺，原因有三點。

首先是當時草原女子的社會地位低下，只能透過生育或是丈夫來鞏固地位，自身的一切利益都來自男人。對她們來說，生存的壓力遠大於仇恨的力量，也唯有透過這位草原霸主，才能擁有更高的地位和財富，因此維護成吉思汗都來不及了，更不可能殺了他。

其次是這些女子既是成吉思汗的妻妾，同時也是人質，之所以願意跟隨成吉思汗，就是為了保證她們的家人、部族不被侵略，因此即便再恨成吉思汗，也不得不隱忍。

最後則是在防範上做到滴水不露，成吉思汗一生極其謹慎，每次后妃侍寢前都會有專人進行嚴格盤查，區區弱女子在失去了武器之後，絕非成吉思汗的對手，自然也沒人敢公然挑釁對抗。