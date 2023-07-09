南非一名居民日前在看到自家院子有2條號稱「非洲死神」的黑曼巴蛇出沒，雙方為了爭奪配偶緊緊交纏在一起，形成類似「麻花捲」的模樣，還不斷抬高頭部，動作看起來十分激烈，整個過程持續半小時才終於分出勝負，後來在捕蛇人的幫助下順利抓到2條蛇，並帶往安全區域放生。

根據外媒報導，南非昆士堡（Queensburgh）居民日前往住家窗外看去，發現院子裡有2條號稱「非洲死神」的黑曼巴蛇（Black Mamba）正在激烈交纏，於是打電話給當地的專業捕蛇人斯拉伯特（Duncan Slabbert）求救，並在等待他趕到現場時，將這神奇的畫面拍攝下來。

另一名捕蛇人埃文斯（Nick Evans）指出，這其實是2條雄性黑曼巴蛇在為了爭奪雌性而打架，因為到了冬季就是牠們的交配季節，打架過程中，2條黑曼巴蛇不會咬傷彼此，而是以「力量壓制」直到其中一方投降為止。

從影片中可以看到，體型較大的黑曼巴蛇會將體型較小的壓在下方，並維持大約1、2秒鐘，而整場打鬥進行半小時左右才結束，體型較小的黑曼巴蛇認輸，準備離開現場，斯拉伯特立刻出動，把2條蛇都抓住。

埃文斯透露，打鬥結束蛇類都已經精疲力盡，就算其中一條試圖逃跑，也跑不遠，先把一條抓住以後，通常都還能抓得到另外一條。後來他與斯拉伯特見面，替2條黑曼巴蛇測量體長，體型較大的長約2.6公尺，體重近300公克，另一條則有2.5公尺長，兩者體型差異不大。