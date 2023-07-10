印尼一名女子和丈夫結婚隔天，告知對方要去買炸雞後就再也沒有回家，讓丈夫擔心不已，急忙報警協尋；近日警方終於找到女子，卻發現她正在和前男友約會，一問之下才得知，原來女子和丈夫交往期間，仍在和前男友藕斷絲連，甚至在她婚後決定私奔，丈夫雖然心痛還是選擇放手，夫妻倆最終協議離婚。

根據印尼媒體報導，印尼26歲男子法赫米（Fahmi Husaeni）在6月25日和交往5個月的女子安吉（Anggi Anggraeni）結婚，然而結婚後一天，安吉拿著錢包和手機說要出門買炸雞，未料竟一去不回，連她的父母都連絡不到她，法赫米和家人都十分擔心安吉是否出意外，於是報警協尋。事件在網路上曝光後引發熱議，不少網友也都轉發推特，幫忙尋找安吉。

近日案情終於有進一步發展，警方在本月8日於西爪哇萬隆地區找到失蹤12天的安吉，然而當時她正在和前男友AL（化名）約會；調查後發現，原來安吉一直忘不掉前男友，因此和法赫米交往的期間，仍和對方藕斷絲連，兩人甚至在安吉婚後決定私奔，直到被警方找到，安吉才終於在AL的陪同下回到娘家。

法赫米得知真相後難過不已，但他依舊決定放手讓安吉幸福，夫妻倆最終協議離婚，法赫米強調不會提出任何訴訟，並心痛表示：「從現在開始，安吉不再是我的妻子了。把她留給AL，這樣他們才能結婚。」儘管法赫米看似大方祝福安吉，但內心還是深愛著對方，他在TikTok分享了許多和安吉的合照，並寫下一些令人心碎的文字，讓網友看了都很不捨與同情。