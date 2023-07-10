在一般人的觀念中，在街頭乞討的大多都是沒有其他生存手段，只能依靠他人施捨來維生的一群人，然而印度卻有一名男子打破眾人的刻板印象，他成功靠乞討翻身、成為千萬富翁，擁有高達7500萬盧比（約新台幣2773萬）的淨資產。

Mumbai's Bharat Jain Claims Title of World's Richest Beggar!



Bharat Jain has accumulated a net worth of ₹7.5 crore. His monthly earnings from begging range between ₹60,000 and 75,000. he owns a 2BHK flat in Mumbai worth ₹1.2 crore.

He also owns two shops in Thane that… pic.twitter.com/wuGZ0TIpfk — Megh Updates 🚨™ (@MeghUpdates) July 7, 2023

綜合印度媒體報導，印度男子巴拉特（(Bharat Jain）出生在一個經濟拮据的家庭，導致他無法求學念書、找不到穩定賺錢的工作，最終只能在街頭乞討維生。

巴拉特經常出沒在孟買市內的賈特拉帕蒂·希瓦吉·摩訶羅闍終點站（Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus）或阿札運動場（Azad Maidan）等黃金地段，依靠陌生人的慷慨施捨獲取金錢，在短短10至12小時內，他就能賺到2000到2500盧比（約新台幣740元到925元），這個數目對不少印度上班族來說，是即使付出了長時間的辛勞都不一定能拿到的薪水。

而乞討也讓巴拉特累積大量的財富，他每月收入可達6萬至7.5萬盧比（約新台幣2.2萬至2.8萬），並藉由這筆錢投資房地產，買下一間位於孟買、價值1200萬盧比（約新台幣444萬）的房子，還在塔那（Thane）擁有兩間商店，每月光靠收租就能賺得3萬盧比（約新台幣1.1萬），目前淨資產高達7500萬盧比（約新台幣2773萬），被媒體稱作「全世界最富有的乞丐」。

巴拉特已婚且育有2子，他藉由乞討和投資房地產賺來的錢，供2名兒子順利完成學業，打破了他童年因為貧困而無法讀書的窘境，因此就算已經成為千萬富翁，家人也都反對他繼續乞討，巴拉特仍執意維持這份工作。