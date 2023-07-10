美國一對新人近日舉辦婚禮，竟邀請「特別嘉賓」來擔任伴郎，從婚禮現場的照片可以看到，一隻身穿燕尾服的美洲駝站在人群中，和大家一起拍攝合照，在場每個人看到牠都開心不已，照片在網路上曝光後，也吸引眾多網友關注，大家都忍不住笑了出來，直呼這隻美洲駝是「有史以來最可愛的伴郎」。

根據《Newsweek》報導，美國一對相識近16年的戀人日前結婚了，並邀請一位「特別嘉賓」擔任伴郎，婚禮攝影師凱茜（Cathy Craft）表示，當時她還以為是一名伴郎打扮成美洲駝的模樣，未料當牠轉到側面，露出全部的身體時，她才意識到這竟然是一隻真正的美洲駝，「我看過不少新婚夫妻帶寵物狗一起參加婚禮，但美洲駝還是第一次！」

從婚禮現場的照片可以看到，這隻美洲駝穿著一身帥氣的燕尾服，身前還有一雙假手，讓牠看起來就像是戴著動物頭套的真人，新郎新娘和賓客都圍在牠的身邊拍照。凱茜透露，因為這隻美洲駝的到來讓現場的氣氛很好，「新娘非常高興，賓客們在等待儀式開始時也很享受，每個人臉上都露出了微笑。」

報導指出，這隻美洲駝其實是這對新人向「冒險羊駝（Llama Adventures）」租借的，該公司是紐約州「布法羅溪美洲駝（Buffalo Creek Llamas）」的分支機構。負責的項目包含販售、飼養、訓練等，還有租賃服務，可以租借美洲駝參加遊行、學校活動、生日派對或婚禮等，費用以每小時150美元（約新台幣4586元）計算。

後來冒險羊駝將婚禮照片分享到臉書粉專，這位「特別嘉賓」同樣吸引網友眼球，瞬間在網路上爆紅，大家都忍不住笑說，「這太搞笑了，我喜歡！」、「我無法想像比這隻美洲駝還要更完美的婚宴嘉賓了」、「想出租美洲駝參加婚禮的人簡直是天才」、「這系列照片可以讓我快樂一輩子」、「這是我看過最可愛的伴郎」。