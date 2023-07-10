國外一名女子和家人入住新屋，卻發現在某房間的衣櫥內，藏有一道神祕的小門，打開後竟是一間密室，且放有不少來自70、80年代的生活用品，更誇張的是還有床墊和枕頭，女子認為這可能是前屋主或他的家人使用過的空間，儘管如此她們還是感到毛骨悚然，最終決定搬離這個地方。

根據《鏡報》報導，國外一名女網友在論壇《Reddit》發文，她和姊姊最近搬了新家，結果在某個房間的衣櫃裡發現一道神祕的小門，起初她們以為只是一個普通的櫃子，打開之後卻瞬間毛骨悚然，因為門後竟然是一間密室，空間雖然窄小，但放有很多70、80年代的生活物品，似乎已經塵封近50年。

從影片中可以看到，房間裡有70、80年代的成人雜誌、幾罐不含酒精的啤酒、一罐凡士林、一本筆記本，以及衛生棉條、衛生紙和牙刷；除此之外最令人驚訝的是，這個小密室中還鋪有床墊，上面放著2個枕頭，對此原PO表示：「我不知道他們是怎麼把床墊放進去的，我猜測可能是把床墊折成熱狗狀，再硬塞進去密室裡。」

對於這間密室的用途，原PO則認為很可能是前屋主或他的家庭成員留下的，「這可能是青少年藏匿非法物品或行為的地方，我不相信這會是『寄居者』留下的痕跡。」只是這個發現仍讓姊妹倆嚇壞了，最終只在這棟房子住了短短一周半，就收拾好東西搬走了。