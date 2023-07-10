越南一名男子原本只是小小出口商，在工作中結識「醫師妻」後，事業一帆風順，並成功翻身、變成有錢人，豈料他卻對婚姻不忠，和另一個女人發展婚外情，甚至想踢掉正宮、扶小三上位，並尋求律師幫助打離婚官司，但律師看不下去，故意使出「拖延戰術」，讓整個案件出現轉圜餘地。

根據越南媒體報導，44歲男子阮光（Nguyen Quang，化名）原本是一名出口商，到國外工作時認識了妻子，對方不但是個醫生，社經地位很高，長相還非常漂亮，兩人很快就墜入愛河，並在交往幾個月後結婚、育有2子；自從踏入婚姻，有妻子作為堅實的後盾，阮光的事業一帆風順，並逐漸累積財富，成為有錢人，還買了房子、換了新車。

然而因為工作需要，阮光時常往返越南和國外，他在飛行過程中認識了另一名女子，並和對方發展出婚外情，每當回到越南，就會去小三家共度春宵，而且每個月他都會給小三一筆零用錢，甚至送她昂貴的包包，還買房、買車，小三得知阮光是有錢人後，野心也越變越大，最後希望擠掉正宮、親自上位。

儘管阮光努力隱瞞這段婚外情，但最終仍紙包不住火，妻子得知真相後十分心痛，但為了小孩和用心經營的家，她始終不願意離婚，希望丈夫能回心轉意。小三眼見上位計劃可能失敗，找到河內的律師武文諾（Vũ Văn Nho），希望他能盡快讓阮光和妻子離婚，還承諾如果成功了，就會付給他高額的薪水。

武律師了解事情經過後，對妻子產生了同情心，認為她是整起事件最無辜的受害者，因此決定故意拖延，「阮光的小三多次催促我盡快提起離婚訴訟，但我試圖拖延，我正努力爭取時間，讓丈夫意識到他的錯誤並回歸家庭，我也想讓小三明白，介入別人的家庭是不對的。」

在多次拖延之下，阮光開始動搖，不再像以前一樣頻繁與小三互動，而小三也變得越來越焦慮，讓武律師意識到拖延戰術已經奏效，「我堅持捍衛正確的事情，保護該保護的對象，希望阮先生能盡快回到家人身邊，這是你妻子應得的。」