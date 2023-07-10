TikTok在全球各地擁有大量用戶，不少有趣的行為經過傳播後引發潮流，人們爭先跟風學習，最近流行的其中一項就是「跳船挑戰」，挑戰者必須搭乘移動中的船隻，並站在船尾一躍而下，然而美國阿拉巴馬州近6個月以來，就有4人因進行「跳船挑戰」而斷脖死亡。

根據《每日郵報》報導，近來TikTok流行「跳船挑戰（Boat Jumping）」，挑戰者必須搭乘高速移動的船隻，並站在船尾直接或以後空翻的形式跳入水中，不少網友都跟風挑戰，然而阿拉巴馬州救援隊隊長丹尼斯（Jim Dennis）指出，在過去6個月以內，已經有4人因為進行「跳船挑戰」而溺水死亡，死者的脖子在跳水後隨即折斷。

第一起意外發生在今年2月，死者是一名父親，當時他的妻子、3個孩子和其他親人都在船上，還有人舉起手機拍攝他的瘋狂行徑，未料卻拍下他的死亡瞬間；最近的一起則發生在今年5月，死者是一名中年男性。

丹尼斯強調，原本這都是很簡單就能避免的意外，但人們在攝影鏡頭面前更容易做出「蠢事」，因為他們想要在社群平台上向朋友炫耀。丹尼斯提醒，儘管水面看起來很平靜，但船隻的移動會導致水面如同混凝土一樣堅硬，「如果一個人在沒有保護頭頸部的狀況下，從移動的船上跳水，可能造成永久癱瘓，嚴重甚至會導致死亡。」