晚清時期的重臣曾國藩注重修身，還曾為自己定下三大戒，戒色、戒菸、戒妄語，雖然過程曲折，他卻做到與妻子長相廝守，多年來並未納妾，然而到了晚年，他仍挑選一名19歲少女作為小妾，大陸歷史專家指出，曾國藩納妾並不是出於好色之心，而是為了找人緩解自己的皮膚病。

大陸中國政法大學教授林乾指出，曾國藩年輕時有不少壞毛病，不但好色、好財，還喜歡喝花酒；道光二十三年二月，曾國藩的好友納妾，他到好友家中赴喜宴，結果一看到別人的小妾，就說了幾句不好的話，做了一些不好的行為，甚至在車上還想著一些不好的事情，當時正在戒色的他，都忍不住在日記中責罵自己「放蕩至此，與禽獸何異！」

儘管如此，曾國藩仍十分專情，結婚後和原配妻子相守了大半輩子都沒有納妾，這在當時一夫一妻多妾制的社會中屬於難能可貴的光景，然而到了51歲曾國藩破功了，但並不是因為他起了色心，而是為了找人幫自己抓癢。

大陸中國人民大學歷史學院研究員張宏杰表示，曾國藩從35歲開始就患有嚴重的皮膚疾病「牛皮癬」，身上大面積地長癬，不但會掉白色的皮屑，還非常癢，尤其在帶兵打仗期間，戰事越不順利，病就越容易發作，甚至讓他癢到睡不著覺，因此想要找一個人來幫忙自己抓癢。

但當時他的原配妻子歐陽氏年紀較大，沒辦法一直跟著他四處打仗，如果找一個男性的親兵和自己睡在一張床上，晚上還必須幫忙抓癢，這個做法似乎也不太好；最後在咸豐十一年，被牛皮癬折磨10多年的曾國藩就動了納妾的念頭，不但可以緩解皮膚癢的問題，還能代替原配照顧自己的生活起居。