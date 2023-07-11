日本兵庫縣一間動物園日前分享白鵜鶘照，只見牠似乎餓瘋了，張嘴咬比牠大好幾倍的袋鼠，由於白鵜鶘咬合力不夠，袋鼠完全不痛不癢，定格在原地沒有理會，畫面曝光後，白鵜鶘不自量力的行為逗笑一票網友，不過飼養員解釋，這其實是友誼的表現。

日本兵庫縣的淡路農場英格蘭之丘日前拍到，一隻名叫「桃子」（モモちゃん）的白鵜鶘，竟張開嘴試圖吃一隻紅頸袋鼠，但袋鼠的體型太大，白鵜鶘根本咬不動，只能重複吞咬的動作，袋鼠則是呆愣在原地。照片曝光後，獲得3萬人按讚，不少網友表示「鵜鶘很會吃，沒想到還想吞袋鼠」、「袋鼠的表情看起來生無可戀」。

園方則解釋，白鵜鶘並非想吃袋鼠，而是友誼的表達方式，想與對方多點肢體接觸，平時開放時間牠們都待在同一個展區，直到晚上才會各自回房間休息，而白鵜鶘咬袋鼠只是想和對方玩，袋鼠似乎也知道，所以從來沒有生氣，「對於桃子來說，這是身體的親密接觸，牠可能希望袋鼠能跟牠多點互動」。

園方提到，由於園區只有養一隻白鵜鶘，他們也無法確定，這是否為鵜鶘之間的行為，不過有觀察到，每當白鵜鶘想引起注意時，就會用咬的方式提醒，飼養員也有多次被咬的經驗，而白鵜鶘的鳥嘴看起來又長又大，不過咬合力並不強，所以被咬時幾乎不會痛。