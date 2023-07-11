夏天來臨，全球氣溫不斷飆升，甚至屢屢創下高溫紀錄，讓人光走在路上就感覺快要「熱到融化」。大陸四川一名男子日前拍攝到罕見景象，只見雲層中一前一後藏有2顆太陽，網友們看到照片後都驚訝不已，激動直呼：「難怪這麼熱！」

綜合陸媒報導，四川宜賓一名男子在7月7日拍攝到罕見畫面，只見照片中有2顆太陽一前一後藏在雲層之間，男子驚訝表示，他也是第一次看到這種景象，開玩笑地說：「是不是宇宙出現BUG了。」

照片曝光後立刻在網路上引發熱議，大家紛紛留言，「怪不得最近天氣這麼熱」、「后羿有工作了」、「所以9個太陽不是傳說？」、「太陽：糟糕，替身被發現了」、「我們現在是在科幻小說裡面嗎？」。

報導指出，「2顆太陽」的狀況很可能是一種大氣光學現象，稱作「幻日」，因為天空中分布著大量微小的六角形冰晶體，在一定的條件下，當太陽照射在這些晶體上，就會發生折射現象，形成環繞太陽的日暈，在真實太陽位置的兩側產生2顆太陽的虛像。

不過要形成「幻日」必須同時具備多個條件，首先太陽的角度不能太高，其次天空中要有足夠多且能透光的高雲，高雲中還要存在大量的六角形冰晶體，此外還需要觀測人在合適的觀測角度，才能看到或拍到這種景觀。