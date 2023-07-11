大陸浙江一名農場主人近日清理自家水塘時，在水管發現幾塊膠狀物體，外觀呈現褐色，還伴隨濃濃腥味，由於不知是什麼生物，將此事分享至網路，不少網友認為是秦始皇苦尋的長生不老藥「肉靈芝」，而專家鑑定後表示，這是歷史比恐龍還久的「苔蘚蟲」。

根據《浙江經視》報導，浙江衢州市衢江區蓮花鎮一名農場主人徐貴生近日清理自家水塘，發現底下的水管堵住了，於是伸手進去檢查，摸到軟綿綿的異物，拿出來看竟是半透明膠狀物體，而且數量多達3塊，當地老人看了也覺得奇怪，直呼從來沒見過。

衢州區農業農村局水產站人員張維表示，這種生物是「苔蘚蟲」，並非網傳的肉靈芝，屬於較遠古的生物，在地球上已存活4.8億年，外型看起來像植物苔蘚，但牠其實是無脊椎動物，主要生活在海洋，淡水鮮少出現，為何出現衢江水塘還需進一步研究。

張維更提到，從查閱的資料來看，苔蘚蟲不會產生毒素，也不會造成危害，但不建議民眾食用，此外苔蘚蟲對海洋演變方面研究具有價值，雖然沒有毒性，不過大量繁殖，可能會堵塞排水管，若遇到水管被苔蘚蟲堵住的情況，及時清理即可。