大陸一隻退役軍犬意外走失，著急的飼主為了找回愛犬，在網路上發布尋狗啟事，稱只要幫忙找回狗狗，就會給予1000萬人民幣（約新台幣4217萬）賞金，然而當狗狗平安回家後，飼主卻只給予幫助的市民5000人民幣（約新台幣2.1萬），引發網友公憤痛批。

綜合陸媒報導，大陸河南的「鄭州流浪動物領中心」日前在微博發布一張尋狗啟事引發網友關注，走失的狗名為「天狼」，是一隻8歲的退役軍犬，然而7月8日晚間11點在鄭州北龍湖南河邊走丟，尋狗心切的飼主為了找回愛犬，承諾提供豐厚的尋狗賞金，提供重要線索者可得200萬人民幣（約新台幣843萬），幫忙找回愛犬者則可得1000萬人民幣（約新台幣4217萬）。

未料過了半天，天狼就在警方的幫助下順利尋回，然而飼主竟只給幫忙找到狗狗的市民5000人民幣（約新台幣2.1萬）賞金，和尋狗啟事上的金額相差甚遠，對此飼主回應，當初是因為尋狗心切，才會以1000萬人民幣作為噱頭，「但不管給1000萬還是200萬，都是不可能的事情。」

新聞曝光後，飼主的行為引起網友公憤，紛紛留言痛批，「人與人之間的信任就這樣沒了」、「這難道不算違約嗎？」、「一個沒信用的人只想用噱頭利用別人」、「既然做不到為什麼要寫一千萬呢？直接誠實一點，寫幾千或幾百都行啊」、「這應該是詐欺了吧！」、「不懂為什麼一定要騙人，就這麼愛面子嗎？」。