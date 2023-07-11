太貪吃險喪命！美國一名保育人員日前在草叢裡，發現一條奄奄一息的響尾蛇，牠的腹部詭異隆起，而且呈現長方形，表皮幾乎要被撐破了，隨即將響尾蛇帶到獸醫院做檢查，發現牠肚子裡竟有捕鼠器，還有一隻早已喪命的老鼠。

綜合外媒報導，美國新墨西哥州一名捕蛇保育人員懷特（Tom Wyant）日前在草叢裡，發現一條草原響尾蛇（prairie rattlesnake），但牠完全沒有活力，而且腹部異常隆起，裡面似乎有一個長方形的物體，推測響尾蛇可能是誤食異物，趕緊帶到當地的卡頓伍德康復中心（Cottonwood Rehab）。

卡頓伍德康復中心獸醫師替響尾蛇進行手術，在牠的腹部發現一個捕鼠器，還有一隻早已喪命的老鼠，推測老鼠上當死在捕鼠器後，引來響尾蛇的注意，牠連同捕鼠器直接吃下肚，所幸被人及時發現，響尾蛇才撿回一命，目前康復狀況良好，之後就可以進行野放。

無獨有偶，美國科羅拉多州也曾發生類似事件，不少農場主人會在雞舍放高爾夫球，因為其外型與雞蛋相似，可引誘母雞到指定地點下蛋，一名飼主為了方便找蛋，事先在雞舍放高爾夫球，布置成母雞下蛋的環境，未料一條牛蛇（bullsnake）闖入，誤把高爾夫球當成雞蛋吞下肚，離開時卡在雞舍欄杆上，才被人發現救回一命。