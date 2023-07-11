印尼一名女子參加標會，領完錢卻惡意倒會落跑，還對成員避而不見，一部分標會成員不滿女子欠錢不還，得知她要結婚後，直接跑到婚禮上「討債」，新人看到他們出現，原本幸福洋溢的表情都瞬間垮了下來，新娘還要求成員不要在婚禮上談論這件事，整個過程都被拍攝下來，在網路上引發熱議。

綜合外媒報導，雅加達女網友阿尤（Ayu Wess）前陣子在TikTok分享她到婚禮上向新郎新娘「討債」的影片，從畫面中可以看到，新郎新娘和父母分別站在舞台上，接受排隊賓客一一祝福，而阿尤則跟著人潮緩緩向這對新人靠近，當雙方見面時，阿尤立刻要求新娘還錢，但新娘不願正面回答，只叫她別在婚禮上談論此事，而一旁的新郎一臉茫然，搞不清楚發生什麼事，直到新娘和他說完悄悄話，臉色瞬間垮了下來。

影片曝光後，不少人懷疑阿尤的動機，認為她為何要追到婚禮上討債，對此阿尤解釋，她和新娘參加了同一個標會，對方卻在收到錢後突然中止支付1800萬印尼盾（約新台幣3.7萬）的會錢，導致其他人都拿不到錢。

然而阿尤和其他標會成員多次聯絡這名新娘，她都不讀不回，就算去住家堵人也永遠找不到人，她的家人甚至會出言辱罵，標會成員還嘗試報警，結果警方並未積極處理，這筆錢就這樣拖了長達一年。阿尤強調她不是故意想破壞婚禮，但這裡是他們唯一可以找到新娘的地方，如果新娘要報警檢舉他們，也一點都不害怕，因為她手中握有新娘欠錢的證據。