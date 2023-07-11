大陸內蒙古一名村民1971年挖到一塊廢鐵，隨後帶回家給弟弟當作玩具，碰撞過程中上面的鏽跡脫落，裡面露出一塊玉器，而且還是龍形，村民驚覺不對勁，趕緊向專家聯繫，才知是新石器時期「紅山文化」的文物，此事近日被拍成紀錄片引發關注。

根據《央視新聞》報導，1971年內蒙古赤峰市翁牛特旗地區一名17歲村民張鳳祥，在山坡地挖土種樹時，意外挖出一塊廢鐵，當時他沒多想就拿回家，直到某天他7歲的弟弟拿出來玩，把廢鐵當成玩具放在地上拖行，豈料上面的鏽跡逐漸脫落，裡面竟露出一塊玉石，張鳳祥發現後，趕緊交至翁牛特旗文化館。

專家進行鑑定，發現玉石為墨綠色，呈現C字形，保存非常完整，頂端刻有龍的吻部與雙眼，側邊還有鬃毛造型，經考證得知，該玉石是新石器時期「紅山文化」的文物，與商代婦好墓出土的玉龍造型相似，而且更為原始，因此被命名為「C形碧玉龍」，又稱做「中華第一玉龍」。

考古學界認為，早在商周時期，人們心中對「龍」的形象基本已定型，之後還出現各種變化。遼寧省博物館研究員周曉晶提到，商代出土的玉龍受紅山文化的影響很深，「有承襲關係，只是它在上面多刻了當時流行的紋飾」，C形碧玉龍也顯示出古代精湛的雕刻工藝，對中華文化傳承具重要意義，還有研究價值。