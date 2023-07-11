澳洲一名男高中生近日和朋友出海釣魚，未料在收竿的過程中，突然感覺到一股重量，似乎是有魚上鉤了，不過雙方沒有過多的拉扯，高中生很快就把漁獲拉起，他們仔細一看，浮在水面上的竟是一隻大王烏賊的屍體，且身上布滿牙印，看起來像是被某種海洋生物攻擊而死亡。

根據《每日郵報》報導，澳洲17歲男高中生錢德勒（Dom Chandler）日前和朋友一起到新南威爾斯州南海岸的濱海小鎮釣魚，當時他正在船上回收漁線，突然感受到一股重量，似乎有魚上鉤了，不過雙方並未如預期般地展開一場拉鋸戰，因為釣到的「魚」很快就浮上海面，錢德勒和朋友一看，才驚覺這是一隻大王烏賊。

從影片中可以看到，這隻紅色大王烏賊已經死了，牠身上部分的肉也遭到其他海洋生物撕咬，錢德勒和朋友試圖將大王烏賊的屍體抬到船上，好確保他們能有足夠的魚餌，不過牠實在太重了，導致屍體在抬起的過程中，因重量不斷被向下撕扯，最終只好放棄。錢德勒指出，在搬動大王烏賊時，他們曾把牠的身體翻過來，卻發現牠的背面滿是牙印，「牠看起來像是被鯊魚、鯨魚或其他什麼東西襲擊而死。」

這隻大王烏賊的重量超過100公斤，錢德勒表示，他從未看過這樣的生物，目前已經把照片和影片傳送給海洋生物學家，希望能獲取更多有關大王烏賊的資訊，除此之外在剩下的假期中，他和朋友也會繼續海上垂釣，目標是釣到一條旗魚。