貓咪是天生的獵人，會捕食體型比自己小的動物，例如老鼠或魚類等。大陸一名網友近日分享一段影片，只見路上出現一隻白貓，正在捕捉爬到一棵小樹上的老鼠，有趣的是，老鼠幾乎是難以脫困，因為底下一共躲了7隻貓。

大陸一名網友「歡樂衝浪指南」將影片分享至微博，當時一隻老鼠被白貓狂追，因此跑到路邊一棵小樹上，走投無路扒在樹頂不肯下來，白貓努力想登頂捕捉，不過鏡頭慢慢拉近後，發現現場不只有一隻貓，旁邊還有其他同伴在圍觀。

眼尖網友表示，這隻老鼠在劫難逃，除了小樹底下的白貓，附近建築的圍欄內躲了3隻貓，正在一旁觀看同伴捕鼠，樹下還有另外2隻，有1隻在大門口，一共有7隻貓，老鼠彷彿被十面埋伏，影片曝光後，截至目前為止已累積87萬觀看次數。

不少網友表示，「老鼠：我呀！今天真是倒了八輩子霉了」、「牠們可能是利用白貓爬上樹，試圖逼老鼠跳下來，其他貓則在樹下準備獵殺」、「四面楚歌描述的大概就是這種情形吧」、「鼠鼠可憐，即使逃過白貓，現場還有貓咪大軍」、「一次被這麼多貓圍攻，也算是鼠生的巔峰了」。