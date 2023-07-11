英國一名女子近日翻修老家，意外發現父母60年前買的房子底下，竟藏了一個密室，她將此事分享至抖音，引發網友關注，只見地板上有一個狹小的暗門，而且裡面的空間不小，雖然並未發現可疑物品，但她仍覺得非常有趣。

根據《紐約郵報》報導，珍妮佛（Jennifer Mallaghan）在抖音（TikTok）提到，她的父母60年前買下一間擁有200年歷史的農舍，他們從小就住在這裡，未料近日她幫父母整修房子，撬開地板後發現，裡面竟有一個密室，而且空間還不小。

珍妮佛提到，「這個房間被隱藏了好多年，看看我們發現了什麼」，影片中可見，住家地板被打了一個洞後，裡面有牆壁還有碎石，裝修工人正在裡面清理，珍妮佛還開玩笑的說，雖然這個密室看起來很恐怖，不過他們並未發現屍體或寶藏，目前也沒有計畫把密室拿來使用，只是好奇裡面到底長怎樣。

不過國外不少人搬到新家後，經常意外找到密室，先前一名女網友就在論壇《Reddit》發文，指她與姊姊搬了新家，未料在某間房的衣櫃內，發現一道神祕小門，打開後裡面竟是一間密室，空間雖然窄小，但放了許多70、80年代的生活物品，例如衛生紙、筆記本及牙刷等，似乎已塵封近50年，而且還有床墊與2個枕頭。