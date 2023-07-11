印度一名3歲男童在睡夢中被毒蛇咬傷，雖然家人緊急將他送醫治療，仍為時已晚，最終不幸身無亡，男童的父親難以接受兒子的死訊，於是抓住了咬死男童的毒蛇，試圖尋找密宗幫忙進行宗教儀式，希望能讓兒子死而復生，但最終還是希望破滅，只能無奈將毒蛇放生。

根據《今日印度》報導，居住在恰蒂斯加爾邦蘇拉傑普爾（Chhattisgarh's Surajpur district）的3歲男童阿什什（Ashish），日前在家中睡覺時，被一條毒蛇咬傷，家人發現後急忙將他送醫急救，但最終仍不幸身亡。阿什什的父親拉爾（Lal Bahadur）得知兒子的死訊悲慟不已，難以接受阿什什已經過世，還不斷喃喃自語：「我的兒子沒有死。」

拉爾為了救回阿什什，將咬死他的那條毒蛇抓起來，裝進瓶子裡面，並在住家附近到處遊蕩，希望能找到密宗（tantrik），藉由宗教的儀式讓兒子奇蹟復活，然而事與願違，不管拉爾怎麼找都找不到密宗，他的希望也隨著時間逐漸破滅，最後只能將毒蛇放生。醫師對阿什什的遺體進行完屍檢後，就將其交還給家人，讓他們能夠處理阿什什的後事。

對此，蘇拉傑普爾衛生醫療機構官員辛格（RS Singh）表示，人們不應該過度迷信，否則將會危及性命，並強調政府衛生機構都有提供抗蛇毒血清，因此若是被毒蛇咬傷，應該尋求專業的醫療管道治療，而不是未經證實的療方；同時辛格也補充，並非所有蛇都具毒性，及時治療就有機會拯救性命。