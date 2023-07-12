印度班加羅爾一名35歲男子從2014年開始，在交往網站上假冒醫師或工程師，陸續詐騙15名女子與他結婚，藉此騙取高額財物，但他其實只有小學學歷，近日他又與另一名女子結婚，豈料因英文太爛被抓包，他的惡行才曝光。

根據《印度時報》報導，35歲納亞克（Mahesh KB Nayak）只有小學學歷，卻在交友網站上謊稱是醫師或工程師，9年多來騙婚15名女性，其中4女還為他生下小孩，而且女方通常都受過高等教育，是經濟獨立的專業人士，她們事後驚覺被騙，卻擔心被嘲笑而不敢報警，納亞克才能繼續為非作歹。

納亞克今年1月與另一名女性結婚，期間他表示要開診所，向妻子索討資金，沒想到被拒絕後，他竟偷走對方的現金與珠寶逃跑，妻子發現後氣得報警，納亞克的惡行才因此曝光，陸續跳出其他受害者，表示曾被納亞克求過婚，但發現對方英語能力很差，驚覺不對勁而拒絕。

警方特別成立專案小組調查，發現納亞克不只在網路上假扮醫師，還在當地開了一間假診所，聘請一名護士幫忙，讓不少女性相信他的假身分，警方逮捕納亞克後，在他身上討回受害者的2輛汽車、7支手機、印度盧比20萬元（約新台幣7萬元）現金與珠寶，警方也表示，其實納亞克糟糕的語言能力就是警訊。