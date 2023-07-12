馬來西亞一名人妻和丈夫結婚8個月，日前借用丈夫電腦處理公事時，意外得知對方過去曾是一名色情網紅，和不同女性拍攝成人照片與影片，讓她感到心碎不已，後來丈夫主動向她坦白一切，請求她能接受他的過去，妻子雖然崩潰但還是心軟答應，決定和丈夫一起面對婚姻難關。

Confession dia panjang gila. Sedih gak aku baca semua.



Kalau korang rasa nak baca sampai habis bagitau nanti aku share sampai habis. pic.twitter.com/ZYaHSVvulU — Abudi Alsagoff (@AbudiAlsagoff) July 6, 2023

根據《星洲日報》報導，馬來西亞一名網友在推特分享了這名人妻的故事，她當時借用丈夫的筆記型電腦處理公事，剛連上網路就突然跳出一則即時通訊軟體「Telegram」的通知，原本她不以為意，認為這是丈夫的隱私，後來卻發現傳訊息的人是一名女性，因此引起她的好奇心，「身為妻子的我當然會起疑。」

妻子打開一看，發現訊息是關於內容合作的事情，讓她一頭霧水，不知道丈夫何時變成網路創作者，於是她查看了更多丈夫的Telegram訊息，並在裡面發現3個18禁的情色頻道，還從頻道內的照片和影片中，看到丈夫和多個不同的女人發生性關係，這才驚覺丈夫竟透過推特和Telegram提供性服務和拍攝成人影片。

妻子崩潰表示，她和丈夫才結婚8個月，不敢相信一直以來深愛的人竟會做出這種事情，不過她也發現丈夫已經好一陣子沒在社群平台活動，最後一次發布影片是在他們結婚前一個月。

儘管對丈夫的行為感到失望，妻子還是沒有向他攤牌，只是平時的態度變得非常冷淡，丈夫似乎也察覺她已經知道真相了，最後主動向她坦白一切，請求妻子幫助他脫離這份工作，並體諒、接受他的過去，妻子聽了心碎不已，但還是努力接受真相，把這件事情當作兩人婚姻的考驗。