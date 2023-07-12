國外一名遊客日前到南非克留格爾國家公園旅遊，看到兩隻母獅帶幼崽狩獵的過程，牠們順利捕到一頭水牛，正準備大快朵頤一番，未料引起一隻鱷魚的注意，爬過沙岸試圖搶食，雙方展開激烈對峙，影片曝光後，不少人直呼太難得。

根據《Latest Sightings》報導，斯瓦特（Rosa Swart）日前至克留格爾國家公園（Kruger National Park）遊玩，開車行經河流「Shingwedzi」時，看到兩隻母獅帶幼崽狩獵，順利獵到一頭水牛，獅子們準備享用大餐，卻被一頭鱷魚打擾，似乎想來分一杯羹。

斯瓦特提到，當時局勢非常緊張，飢餓的獅子們堅守陣地，拒絕與鱷魚分食，「雙方展開激烈對峙，另一方面，鱷魚也不想放棄，試圖偷吃獵物」，鱷魚不斷張嘴示威，母獅被嚇到躲至堤岸，但牠似乎意識到鱷魚在陸地上不具優勢，因此開始反擊。

鱷魚張嘴等待時機攻擊，母獅則是繞過對方，直接跳到水牛屍體上啃咬，鱷魚發現示威無效，只能靜靜地在旁邊看，雙方的對峙就結束了。不少網友表示，「那隻鱷魚其實很聰明，挑母獅下手，如果遇到公獅，下場可就慘了」、「母獅也知道，鱷魚是棘手的對手，所以不會輕易展開廝殺，以免剛到嘴的食物被搶走」。