不同國家、地區都會有不同的傳統習俗，在大陸華北平原的某些農村中，有著「單身漢不能入祖墳」的傳統，為了避免過世後遺骨「無家可歸」，當地不少人選擇死後冥婚，近幾年又發展出新的「一日婚」，和一名女子只結一天婚，不登記也不洞房，同時衍生出新興職業「一日新娘」，每結一次婚就可賺得數千元人民幣（約新台幣4218元以上）。

根據《鳳凰周刊》報導，在大陸華北平原某些農村的習俗中，單身漢過世後無法入祖墳，否則就會導致家族世世代代都出單身漢，這個習俗延續了數百年，以前不少單身漢為了入祖墳而選擇過世後冥婚，近幾年他們又想出了新的破解方法，就是直接找個女人結一天婚，只辦一場結婚儀式就算成家，並從中衍生出「一日新娘」這個職業。

當地的媒婆吳姐透露，大約在5、6年前有人打給她，說希望找個「一日新娘」，這是她第一次聽到這個名詞，如今吳姐手上的「一日新娘」價位是3600人民幣（約新台幣1.5萬），另外還有1000人民幣（約新台幣4218元）的仲介費，和幾百塊人民幣（約新台幣421元以上）給伴郎伴娘的紅包錢，但她也強調，各地新娘的行情都不一樣。

婚禮現場會有不少村民和親友前來祝賀，新郎和新娘不登記、不洞房，只需要舉行儀式，結束後還會到男方父母的墳上祭拜、告知祖先，而「一日新娘」則可以和多名不同的單身漢結婚。吳姐表示，這一行的規則是婚前、婚後都不會向男方透露新娘的個人訊息，也盡量不讓雙方見面，「新郎結婚又不是為了跟新娘過日子，只是為了舉行婚禮。」