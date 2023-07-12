抖音（TikTok）近日出現一段「七彩祥雲」影片，只見雲層中間出現彩虹，非常唯美又有仙氣，畫面在網路上引發討論，指過去也出現過類似景象，但美國國家航空暨太空總署（NASA）曾解釋，七彩雲看起來雖然很美，卻是暴雨來臨前的警告。

根據《Unilad》報導，一名網友日前在抖音分享「七彩祥雲」影片，只見兩個螺旋狀的雲朵交疊，中間出現一道彩虹，看起來宛如仙境，影片獲得3千萬人按讚，網友紛紛表示「感覺有神仙住在裡面」、「像是時空裂縫」、「或許能連接到另外一個時空」。

而這種雲其實叫做「幞狀彩雲」（pileus iridescent cloud），屬於大氣現象，由於雲內有強烈上升氣流，當雲頂有穩定且潮濕的水平氣流通過，該氣流就會被往上推，水氣凝結成依附於雲頂的幞狀雲，雲朵內的小水滴很靠近而聚集，光線經過晶體折射呈現各種顏色。

去年9月初，大陸雲南普洱市也曾出現帶有彩虹的烏雲，美國國家航空暨太空總署（NASA）當時解釋，幞狀彩雲間藏有不少烏雲，出現於普通積雲上方時，代表較低的雲正在向上發展，未來可能會形成風暴，這不僅是美麗的自然畫面，也是惡劣天氣來臨的警告。