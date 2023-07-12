馬來西亞一名男子在求職期間為了生計，同時擔任共乘汽車的司機，並在和一名女乘客交談後，決定將履歷貼在駕駛座和副駕駛座後方，藉此增加曝光度，沒想到效果竟出乎意料的好，不少乘客都熱心幫忙，將他的履歷轉傳給人事單位，甚至還因此獲得面試機會。

Cant believe this actually works😅



Isnin lepas sorang passenger snap gambar, hantar dekat recruiter. Ingatkan org biasa2, tapi tengok LinkedIn, Dept Director (e commerce company). Terus semalam borak2 dgn recruiter, lepas ke next stage tu tengok lah macam mana pic.twitter.com/NbtmL1BAEU — Ðϊɳɓélé™ (@naziruddin19) June 28, 2023

根據《mStar》報導，馬來西亞男子納齊魯丁（Naziruddin Najohan）2021年8月畢業於國家科技石油大學（UTP）化學系，畢業後曾在兩間不同的公司擔任銷售工程師，直到今年4月才正式離職，並在求職期間兼做共乘汽車司機。

納齊魯丁表示，通常乘客都會和他聊天，某天一名女乘客突然問他「做司機很久了嗎？」還問了學歷並要了一張履歷，稱要帶回去給人事單位參考，當時他手邊剛好有一張印好的履歷，於是就交給那名女乘客了。經過此事後，納齊魯丁突然靈光一現，決定在車上張貼履歷，「我的乘客大部分都是上班族，當然也有不用上班的人，儘管如此，如果有人問起，我也可以跟他們說。」

未料實施這項計畫才短短一周就有很大的成效，納齊魯丁透露，其中一名乘客拍下他的履歷發送給人事單位，後來他查詢求職網站「LinkedIn」，發現該名乘客竟是一間電商公司的經理，不久之後他就收到面試通知，目前還在等待下一步進展。

除此之外，還有很多乘客都詢問是否能拍下他的履歷，並幫忙發送給老闆或其他朋友，這些陌生人的舉動讓納齊魯丁感動直呼：「馬來西亞人都是好人。」後來他將這段經歷分享到推特上，同樣引發熱議，不少正在找工作的人表達感謝，認為他提供了一個求職的好方法，納齊魯丁謙虛表示：「對我來說只是分享而已，從沒想過會對和我一樣在找工作的人帶來幫助。」