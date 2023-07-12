馬來西亞一名男子在求職期間為了生計，同時擔任共乘汽車的司機，並在和一名女乘客交談後，決定將履歷貼在駕駛座和副駕駛座後方，藉此增加曝光度，沒想到效果竟出乎意料的好，不少乘客都熱心幫忙，將他的履歷轉傳給人事單位，甚至還因此獲得面試機會。
根據《mStar》報導，馬來西亞男子納齊魯丁（Naziruddin Najohan）2021年8月畢業於國家科技石油大學（UTP）化學系，畢業後曾在兩間不同的公司擔任銷售工程師，直到今年4月才正式離職，並在求職期間兼做共乘汽車司機。
納齊魯丁表示，通常乘客都會和他聊天，某天一名女乘客突然問他「做司機很久了嗎？」還問了學歷並要了一張履歷，稱要帶回去給人事單位參考，當時他手邊剛好有一張印好的履歷，於是就交給那名女乘客了。經過此事後，納齊魯丁突然靈光一現，決定在車上張貼履歷，「我的乘客大部分都是上班族，當然也有不用上班的人，儘管如此，如果有人問起，我也可以跟他們說。」
未料實施這項計畫才短短一周就有很大的成效，納齊魯丁透露，其中一名乘客拍下他的履歷發送給人事單位，後來他查詢求職網站「LinkedIn」，發現該名乘客竟是一間電商公司的經理，不久之後他就收到面試通知，目前還在等待下一步進展。
除此之外，還有很多乘客都詢問是否能拍下他的履歷，並幫忙發送給老闆或其他朋友，這些陌生人的舉動讓納齊魯丁感動直呼：「馬來西亞人都是好人。」後來他將這段經歷分享到推特上，同樣引發熱議，不少正在找工作的人表達感謝，認為他提供了一個求職的好方法，納齊魯丁謙虛表示：「對我來說只是分享而已，從沒想過會對和我一樣在找工作的人帶來幫助。」
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