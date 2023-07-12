菲律賓一名9歲女童和弟弟吵架，對方一氣之下拿起書包朝她的頭部猛砸，結果裡面的剪刀竟直直插入女童左前額，父親見狀嚇壞了，急忙帶她到醫院治療，卻因為家境貧窮、付不起醫療費，導致剪刀插在女童頭上整整一周，直到好心人捐款幫忙才終於湊足金額，動手術將剪刀取下。

Girl, 9, recovering after scissors were stuck in her head for a week https://t.co/nkNz2FpBVz — Dennis Hendrickson (@DenHendrickson) July 10, 2023

根據《鏡報》報導，菲律賓9歲女童妮可（Nicole Raga）日前因為一枝鉛筆和5歲的弟弟起衝突，當時弟弟拿起一旁的書包就往妮可頭上猛砸，未料裝在裡面的剪刀竟直直插入她的左前額，姊弟倆的爭執與哭鬧聲引起大人注意，父親雷內（Rene）見狀嚇一大跳，立刻帶妮可送醫治療。

醫生檢查後，確認剪刀插在妮可的頭骨上，並要求家人必須先支付3萬披索（約新台幣1.6萬）才能動手術取下剪刀，然而妮可家境貧寒，一時之間付不出那麼多錢，於是這把剪刀就這樣插在她的頭上長達一周，直到好心人幫忙才終於湊足費用，並在本月9日進行手術。醫生表示，妮可的大腦沒有受到損傷，額頭上的傷口也會完全恢復，目前她仍在醫院休養。

父親雷內則感激地說：「我很感謝所有幫忙的人，我們家很窮，所以不知道該從哪籌到醫藥費，但我們很幸運遇到這麼多人願意捐款並為妮可祈禱。」同時他也提醒其他家長，剪刀或刀子等其他鋒利的物品必須遠離孩子，「我們已經仔細檢查過家裡，以確保沒有任何危險，我不希望類似的事情再度發生。」