大陸河南一名男子近日路過村子時，看見一名女童抱著大狗不停哭，還阻止別人靠近，進一步了解才知道，女童家人欲將愛犬賣到狗肉店，男子看了於心不忍，於是以500人民幣（約新台幣2172元）買下，網友直呼他是英雄。

綜合陸媒報導，河南一名男子日前逛村子時聽到哭聲，發現一名女童得知愛犬要被賣，而且還是送往狗肉店，當下非常難過，緊緊抱住愛犬，不讓狗販將愛犬拉走，女童母親不斷勸說，表示賣了狗就能買新衣和漢堡，但女童依舊不肯放手。

男子看了很不忍，先是與女童的家人商量，表示願意以500人民幣（約新台幣2172元）買狗，更說「我會好好養的，至少能保牠一命！狗對人很友善，別把牠們殺來吃」，對方也答應這門生意。影片曝光後，不少網友表示，「聽到女童的哭聲真的很難過，她把狗狗當成家人，但大人卻把牠當作生財工具」、「感謝原PO的善心，救了這隻狗一命」。

大陸在2020年計劃將狗歸為「伴侶動物」，而不再視為畜禽，但目前仍無法律規定禁止食用狗肉，因此仍有人會私下買狗肉吃，唯有深圳市在《深圳經濟特區全面禁止食用野生動物條例》裡，將貓狗列入禁食名單，成為大陸首個立法禁食貓狗的城市，立法者認為，貓狗作為寵物，和人類建立起更親近的關係，且禁吃貓狗等寵物是許多已開發國家的通行做法，也是人類文明的體現。