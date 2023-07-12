大陸山東濰坊市在1960年出土一件「黑陶高腳杯」，屬於新石器時代龍山文化，距今已有4千多年歷史，厲害的是，黑陶杯竟薄如蛋殼，杯壁只有0.2毫米，對於史前人類來說，製作過程難度極高，近日歷史專家分享黑陶杯製作方法。

根據《山東電視文旅頻道》報導，山東龍山文化出土的「黑陶高腳杯」，是少數保存完整的蛋殼陶器，杯壁厚度均勻，薄如蛋殼，最薄處僅0.2毫米，質地卻細膩堅硬。蛋殼黑陶燒製技藝非遺傳承人劉錦波提到，黑陶高腳杯的坏體如此薄，單靠拉坏難以完成，需待坏體晾到半乾時，經過修坏的程序，將坏體修到零點幾毫米，難度非常高。

大陸中國國家博物館研究員陳履生提到，黑陶高腳杯可說是人類文明史上最薄陶器，對公元4千年前的人來說，這項製造工藝極具挑戰，而黑陶杯為何能看起來又黑又亮，第一就是與「泥土」有關，當時的人採用黃河沉積淤泥為原料，質地細膩且黏性大，還富含多種礦物質，燒製過程中能產生純黑的均勻質感。

第二就是「燒製溫度」，龍山文化時期已使用豎穴窯，窯燒溫度可達到攝氏1000度，溫度比黃河上游與其他地區還高，在窯燒最後階段，會用濃煙燻，使陶胎滲透大量炭粒，燒好黑陶後，再以礫石或獸皮加以打磨，使陶器能夠熠熠發光。