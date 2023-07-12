有些父母會在教師節或孩子畢業時，準備小禮物表達對老師的感謝。馬來西亞一名幼稚園男童於日前畢業，他的媽媽為了感謝老師的教育之恩，竟挑了一條要價3萬2490令吉（約新台幣21.2萬）的項鍊作為謝禮，影片曝光立刻引起熱議，許多人都感到羨慕不已，但也有人認為老師教授的知識才是無價之寶。

綜合外媒報導，馬來西亞女子法拉（Farah）近日在TikTok分享影片，她的兒子阿里（Ali）迎來最後一天在國際學校幼稚園上課的日子，當天她也一起進入校園，除了讓阿里給老師送上鮮花以外，她還另外準備一份禮物，想要感謝老師的教育之恩，並在影片中寫道：「身為孩子人生中的第一位老師，在你的循循善誘之下，他今年學會了很多東西，你將永遠烙印在他的心中。」

從影片中可以看到，阿里到校後和老師、同學一一擁抱道別，接著鏡頭一轉，法拉特地到精品店挑選禮物，最後選定一條價值高達3萬2490令吉（約新台幣21.2萬）的項鍊，最後由阿里親手交給老師，也代表他正式告別幼稚園生涯。

影片曝光後立刻引發網友熱議，不少人都感到羨慕不已，「我改變我的志向了，我想成為一名國際學校或私立學校的老師」、「對這位媽媽來說，3.2萬就像是32塊一樣」、「這位媽媽非常慷慨，或許因為她總是樂於分享財富，財富才會不斷增加」；也有人認為老師教給學生的知識是無價的，「雖然許多人只注意到禮物的價錢，他們卻忽略了老師教給阿里的知識才是無價之寶」。