孩子出生後，父母應負起照顧的責任，但有時生活過於忙碌，只能拜託家人幫忙。國外一名男子在論壇Reddit提到，弟弟結婚後生下女兒，但他的妻子生產時因併發症過世，近日弟弟想去約會，打算把女兒交給他照顧卻被拒絕，竟直接將女兒丟包在他家門口。

一名29歲網友在論壇Reddit表示，小他2歲的弟弟於4年前生下女兒，但他的妻子在生產過程中過世，如今弟弟獨自撫養孩子，近日弟弟想出門約會，無奈手頭有點緊請不了保姆，因此拜託他照顧女兒，但原PO完全沒有帶小孩的經驗，也不喜歡小朋友，因此拒絕。

原PO提到，某天晚上7點左右，他聽到有人敲門，打開發現弟弟的女兒，也就是他的姪女，而弟弟卻不見人影，才知道姪女被丟包，把孩子帶到屋內後，他打電話卻沒人回應，直到傳訊息表示，弟弟若是沒在15分鐘內回來，就要報警稱他刻意遺棄兒童。

弟弟看到訊息後，過了20分鐘馬上來接人，但他卻斥責原PO是失敗的大伯，而且不願意幫兄弟的忙，視姪女為負擔，更說他從女兒出生後，就沒有與人發生關係，讓原PO聽了非常傻眼，認為這些都是弟弟應解決的問題，如今卻怪到他頭上。

文章曝光後，網友看法兩極，「如果他沒錢請保姆，就不應該去約會，畢竟手頭這麼緊，應當把注意力放在女兒身上，而不是愛情」、「你確實沒有義務，而且答應過一次，之後可能就變成你的工作了」，也有人認為，原PO態度不必這麼強硬，畢竟弟弟是親人，對於一個鰥夫來說，獨自撫養孩子很辛苦，此外對方也是自己的姪女，照顧幾個小時並不難。