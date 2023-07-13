大陸網路近日瘋傳一則徵才廣告，一名大老闆要招聘身強體壯的男保鑣兼管家，月薪15萬人民幣（約新台幣65萬元）起跳，工作內容為照顧老闆所包養的4名太太，除了負責她們的人身安全，也要料理生活起居，不過前提是要先「閹割」才能上班，條件一出隨即掀起網友熱議。

大陸近日瘋傳一則徵才廣告，內容指出一名大老闆要招聘身高180公分以上、有武術底子的男保鑣兼管家，軍警相關學校的畢業生、退伍人士，或是從事過私人保鑣者，會優先錄取。工作地點位於上海奉賢區的一棟別墅，專職服務老闆所包養的4名太太，除了要確保別墅內外安全，也要安排太太們的日常行程。

只不過老闆擔心保鑣與太太們朝夕相處會日久生情，因此要求應徵者面試通過後，要先經過私人醫師執行「閹割手術」才能上班，但只切除睪丸、保留陰莖。徵才廣告也坦承，「說白了就是和古代太監差不多」，但強調除了月薪15萬人民幣（約新台幣65萬元）起跳，如果嘴甜一點，把太太們哄開心，還會給出更多小費；此外，一周上班5天，私人休息時間可開別墅內的跑車外出，且老闆願意先預付一年薪水。

消息一出，隨即掀起大陸網友熱議，紛紛留言直呼「這是在招東方不敗？」、「古代當太監只是保姆，現在還要兼任保鑣」、「如果集團倒閉，那不就白割了」、「找女保鑣不就好了」；不過也有人質疑徵才廣告的真實性。