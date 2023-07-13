墨西哥一名廚師網紅近日分享一道怪奇料理「燒烤鱷魚」，只見他把鱷魚剝皮、調味後，放到烤爐上烤熟，在剝下鱷魚肉做成墨西哥捲餅食用。詭異的料理影片一出立刻引起熱議，許多人認為他不應該料理鱷魚，甚至搬出墨西哥聯邦刑法，稱殺死鱷魚最高可能被關9年，但他出面澄清，影片中使用的鱷魚是可食用的，也沒有滅絕危機。

根據墨西哥媒體報導，廚師網紅雷吉奧（Regio Parrillero）在社群平台擁有78萬粉絲，近日他分享一道特殊料理「燒烤鱷魚」引發熱議，從上傳的影片中可以看到，他先將鱷魚除頭部以外的身體部分剝皮，並把內臟清理乾淨後灑上調味粉調味，再於鱷魚嘴巴塞入一顆蘋果，接著放入烤爐烤熟，最後剝下鱷魚肉做成墨西哥捲餅享用。

雷吉奧在影片中解釋，這隻鱷魚並不是瀕危物種，而是來自塔巴斯科州的養殖鱷魚，是供人類食用的，「在墨西哥和美國許多地區，食用鱷魚非常普遍，無論是油炸或燻製。」然而這種特殊料理仍引起網友反彈，「無論你說了什麼，爬行動物都是不可食用的」，還有網友聲稱，根據墨西哥聯邦刑法第420條「威脅生物多樣性並殺死鱷魚的人，將可能面臨9年監禁」。

有網友猜測，雷吉奧食用的鱷魚是墨西哥的保護物種「莫雷特鱷魚」，但他事後再度發文澄清，強調他取得的鱷魚沒有滅絕危機，經銷商不但有政府發放的許可證，這些養殖鱷魚的皮膚甚至還可以用來製作包包、靴子以及其他物品。