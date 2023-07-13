近日為了確認一隻毛孩的故事有沒有寫過，滑遍了我的粉絲專頁，我才赫然驚覺這2、3年來，我竟然記錄了上百隻毛孩的故事！看著粉專上一張張的照片，瞬間覺得很感動，記錄跟書寫的力量何其大，除了安慰同樣遭遇的毛爸毛媽之外，其實也是想幫每一個來找我的主人，為他們與寶貝之間曾有的愛留下紀念。

阿帥的故事發生在1、2年前了吧，牠是一隻可能血統不那麼純正的巴哥，因為除了體型很Man之外，還有比一般巴哥還要挺一點的鼻子，約5、6歲大時被撿回，一直找不到主人，從此住下來成為一家人。

媽咪形容阿帥簡直是個暖男，因為每當媽咪去上班時，阿帥就會主動去趴在失智爺爺的旁邊陪著，直到家裡有人下班回來。離世溝通時，阿帥聽到「暖男」沒多大反應，因為牠覺得還是有「帥」這個字牠比較喜歡。

阿帥願意主動擔負起陪爺爺的責任，也是有原因的。牠說：「之前的主人也是一個老爺爺，帶我去洗香香回來，我就找不到他了」、「不知道是阿帥迷路了，還是他走失了」、「你們去上班時，我也上班（陪伴失智爺爺），讓阿帥覺得很驕傲。」

雖說爺爺失智，但總不會忘記阿帥的名字，阿帥走了之後，爺爺就再也不「阿帥、阿帥」的叫了，但其他家人因為太思念阿帥，總還是會對著家中另一隻巴哥「圓仔」叫阿帥。

媽咪說，阿帥就是鄰里間都很愛的大紅人，但圓仔卻總活在自己的世界裡，家裡原本有心讓阿帥老少配，但兩隻不太合，因為在阿帥眼中，圓仔就是一個小白目，白目到阿帥都離世了還是對牠不放心：「圓仔這樣不行，都不懂事，連個小跟班都當不好」，阿帥要媽咪另外再領養一隻跟牠一樣盡責的接班狗比較好。

因為很受全家人喜愛，阿帥有好多好多名字，但阿帥說：「我最討厭姐姐叫我媽寶了！」這個綽號的由來是因為，阿帥總愛在媽咪下班後緊緊黏著，連媽咪上廁所也不放過，家中大女兒吃醋，乾脆喊牠「媽寶」，但吃醋歸吃醋，大姐姐還是相當遺憾，在阿帥臨終時來不及趕回見最後一面。

阿帥說：「大姐姐，對不起，要等妳，我不知道還要等多久，但我沒辦法等了，全身好熱、呼吸不過來，我只能盡力撐到媽咪回來」、「我那時候好擔心等不到最愛的媽咪回來。」還好，是媽咪親自送走了阿帥，並叮嚀著：「你走後依然可以自由進出家裡哦，但如果有回來，可以明顯一點讓媽咪知道嗎？」

「齁！媽咪，阿帥給你的暗號，你都不懂，是要怎樣明顯啦！」媽咪趕緊說：「有啦！是有聞到阿帥的尿味啦！」阿帥回應：「我身體又不臭，給尿味比較明顯，我還以為媽媽會知道。」但身為媽咪，就總是貪心的想有更多一點暗號，否則摸不著也見不到啊。

「媽咪，不要再等暗號了啦！給暗號又不是每一次都能成功，我會常常回來啦！」阿帥說。