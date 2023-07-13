有些人搭飛機時，會趁機搭訕空服員，但有時搭訕方法太糟，會讓人很尷尬。國外兩名男性前空服員提到，工作時曾目睹許多搭訕場面，但有些招數太離譜，讓空服員非常傻眼，還有些乘客為了拿到更多零食，會動手拉空服員的頭髮。

根據《每日快報》報導，里奇（Rich）和安德魯（Andrew）曾擔任空服員，他們經常在部落格分享航班、搭機優惠等資訊，近日提到曾目睹乘客各種離譜行為，有些人會在飛機上喝醉，出現擾亂秩序的狀況，還有人吵著要加入「高空性愛俱樂部（Mile High Club）」，也就是為了追求刺激，在飛行途中衝到廁所「辦事」。

里奇和安德魯表示，有的乘客會趁機搭訕空服員，卻把場面搞得很尷尬，曾有一名空服員詢問乘客，想喝什麼飲品，對方竟回答「妳，加冰」，另外還有乘客從空服員手中拿到小點心，竟說出「哇！你們看看，我從這位迷人女士手中拿到零食了」，也曾有乘客將自己的電話號碼寫在紙條上，隨後扔在地板假裝是垃圾，藉此讓空服員取得他的號碼。

雖然搭訕行為很尷尬，但遇到無禮的乘客更傷腦筋，曾有乘客想喝啤酒，被空服員拒絕，他竟怒罵對方是「薪水過高的自動販賣機」，最讓他們傻眼的是，有的乘客為了多拿到零食，竟拉扯空服員的頭髮，想引起對方的注意。