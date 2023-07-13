大陸一名男子因為釣到大魚非常開心，竟一時興起，在開車回家的途中，將魚掛在後車廂外沿路炫耀，結果因為魚的體型真的太大了，擋住了車牌，導致男子遭路人檢舉，最後被警察請回派出所「喝茶」，還被罰了200人民幣（約新台幣845元）罰款。

根據陸媒報導，安徽省滁州市一名男子外出垂釣時釣到一條大魚，他興奮不已，把大魚掛在汽車後方的後車廂外，開回家的同時沿路炫耀，未料他的舉動遭路人拍下，向警方檢舉他故意用大魚遮擋車牌，男子因此被交通警察帶回派出所。

從新聞畫面可以看到，警方詢問男子行為背後的原因，他尷尬表示當時沒有想太多，只是出於好玩的心態才會把魚掛在車後，警方聽了哭笑不得，直言這條魚確實不小，但建議他可以換一種方式表達心情，最終男子因遮擋車牌被罰款200元人民幣（約新台幣845元）。

新聞一出，網友也都笑翻了，紛紛留言，「你們就寵他吧，這下大家都知道他釣到大魚了」、「花200塊讓全國都知道他釣到大魚，值回票價了」、「以後可以跟親朋好友炫耀了，『我曾經釣過一條大魚上了新聞，足足有20斤』」、「是誰去檢舉他的，我想已經很明顯了」、「看起來像我爸會做出來的事」、「這就是樂極生悲嗎」。