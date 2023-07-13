大陸網路近日瘋傳一段影片，只見一隻巴掌大的初生小奶貓，疑似因為太瘦弱被貓媽媽遺棄，直奔大街上求救，一名男子看見牠身上還殘留著乾掉的胎膜血漬後，立刻將小貓抱起帶回家收養，暖心行徑感動無數網友。

綜合陸媒報導，廣東省揭陽市一名男子10日工作到一半，站在馬路上休息滑手機，沒想到抬頭突然看見一隻剛出生不久的小奶貓，用盡全力朝自己狂奔而來，並停在男子腳邊撒嬌，仔細一看牠身上還沾著乾掉的胎膜血漬，瘦骨嶙峋的模樣令人心疼。

男子研判小貓應該是剛出生不久，因為身體太瘦弱遭到母貓遺棄，但求生意志堅強的牠卻知道找人求救，還不斷在一旁磨蹭撒嬌，這一幕讓男子看了十分不捨，認為既然彼此有緣份，那就帶回家飼養，至少小貓日後不用再擔心生存和溫飽的問題。

男子收編小貓的影片曝光後，隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼，「小奶貓很聰明，三分鐘乖巧換一輩子飯票」、「這是喵喵自己找的鏟屎官」、「貓咪遇到善良的人，一定要堅強幸福地活下去」、「小貓堅強想活下去的精神，讓我看了好想哭」。