老鼠怎麼這麼大？大陸廣東一名男子晚間外出散步，在路邊看到一隻可憐的「流浪貓」，他心疼上前關心，走近一看卻發現竟是一隻體型巨大的老鼠，讓男子嚇到瞬間飆出髒話，影片曝光後引發熱議，有廣東人指出，這種體型的老鼠在當地屬於常態，甚至還有更大隻的，讓眾人驚訝不已。

大陸網友「推圖鵝」近日分享一段影片，只見拍攝者晚間走在路上，突然看到不遠處有一隻流浪貓蹲坐在地上，他對於貓咪必須流浪街頭感到同情不已，所以想要上前關心，他先提高音調大喊「咪咪」，貓咪卻沒有任何反應，只自顧自地洗臉、整理身上的毛髮，後來男子走近一看，才驚覺這其實是一隻體型巨大且屁股脫毛的老鼠，讓他頓時嚇到飆出髒話。

據悉這段影片拍攝於廣東湛江，網友們看完也全都受到衝擊，忍不住驚呼，「這在廣東是特例還是常態啊？」、「這體型確實有不怕人的底氣」、「廣東的老鼠有點離譜」、「這老鼠不會吃貓吧」、「當地人不害怕嗎？我看著都害怕」、「誰是咪咪？我是吱吱」。

另外也有人懷疑影片的真實性，但廣東網友出面表示，當地的老鼠成年後體型確實都非常大，甚至還有比影片更大隻的，「我小時候住在阿姨家，她養了隻小貓咪，半夜被大老鼠追得嗷嗷叫，我媽也不敢去客廳救牠」、「低頭看看自己的鞋，我一般見到的就這麼大」、「說實話，我樓下垃圾桶的老鼠比這大多了」。