獅子通常採取伏擊方式狩獵，就算獵物躲在土裡，牠們也會想辦法挖出來。國外遊客到肯亞馬賽馬拉國家保護區，意外拍到雄獅獵捕疣豬的畫面，當時疣豬媽媽帶幼崽躲到地下洞穴，沒想到還是被獅子發現，牠費了一番功夫將疣豬拉出來。

根據《AZ Animals》報導，一名遊客到肯亞馬賽馬拉國家保護區（Maasai Mara National Reserve）旅遊，開車導覽時看到一隻雄獅不斷挖地，搞得全身都是泥土，模樣很狼狽，還一度栽進土坑裡，遊客看了非常困惑，好奇地駐足查看。

獅子隨後拉出一頭疣豬（Warthog），原來前一晚疣豬媽媽帶著幼崽，逃到地下洞穴躲藏，沒想到還是被雄獅發現，疣豬媽媽被咬住脖子，不斷掙扎仍難脫困，沒過多久就奄奄一息，而一同躲藏的幼崽則趁機脫逃。影片曝光後，不少網友感嘆大自然的殘酷，對於獅子的狩獵技巧，也感到非常佩服。

疣豬主要分佈於非洲，根據估計，非洲南部還剩下約2.2萬隻疣豬，數量逐漸減少，疣豬看起來矮又壯，但體型其實並不小，體重介於49至149公斤，通常雄性疣豬比雌性大，牠們屬於雜食動物，不過比較喜歡吃草、樹根和球莖，但非洲植物並不充足，牠們有時只能吃屍體或昆蟲，當疣豬受到威脅時，會迅速跑進自己挖的洞穴，由於洞口小，食肉動物通常難以進入。