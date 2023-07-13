除了寵物貓狗之外，現代人也喜歡養蛙類作伴，不過近日一名女子在網路上直播賣角蛙時，突然出現「角蛙生吞同伴」的放送事故，好在苦主被緊急救出，但腦袋上還留著牙印，顯然受到不小驚嚇，讓不少網友看了又好笑又心疼。

大陸微博上近日瘋傳一段影片，畫面中可見，一名女子在網路上直播賣寵物蛙時，一隻體型較大的褐色角蛙竟然張大嘴巴，一口咬下另一隻小丑蛙，試圖將其吞下肚。突如其來的血腥場面，讓女子顧不得正在直播，嚇得在鏡頭前驚聲尖叫，趕緊將兩隻寵物蛙移到鏡頭外，想辦法將受害的小丑蛙從角蛙的嘴裡拯救出來。

所幸小丑蛙最終被成功救出，但身上及腦袋不僅多了幾道牙印，還一臉呆滯地張嘴哀號，彷彿受到不小驚嚇，讓女子看了相當心疼，語帶哭腔地不斷安撫著小丑蛙，「別哭了別哭了」。

這段角蛙吃同伴的驚險畫面曝光後，隨即在網路上瘋傳，網友們紛紛留言直呼「雖然有點過分，但好好笑」、「辦公室關係挺緊張的」、「上班不要吃同事」、「小丑蛙：剛剛差點就升天了」。