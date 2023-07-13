國外一名男子遛狗時目睹驚人一幕，一條王蛇竟突襲豹斑蛇，將牠吞吃入肚，然而才吞下約4分之3的身體，王蛇又突然改變心意不吃了，把豹斑蛇吐出來以後便離開，更驚人的是，男子發現豹斑蛇在扭打的過程中，似乎因為太過緊張而產下了一顆蛋，不少網友看到影片後都開玩笑要男子幫忙孵化。

根據《BroBible》報導，國外一名男子「joewolfe675」日前在林間小道遛狗時，目睹了「蛇吃蛇」的驚人瞬間。從他分享在TikTok的影片中可以看到，一條豹斑蛇（Black Rat Snake）原本靜靜待在石頭路上，突然一條王蛇（King Snake）從身後靠近，豹斑蛇似乎感知到危險，立刻往前爬行，並停在一棵樹底下，王蛇見狀急忙跟上，小心翼翼地移動到牠的身側。

下秒王蛇就以迅雷不及掩耳的速度展開攻擊，兩條蛇瞬間扭打在一起，並漸漸捲成一顆球體。在接下來的影片中，豹斑蛇已經奄奄一息、不再掙扎，並被王蛇吞吃入肚，然而當王蛇已經吞下了4分之3的豹斑蛇時，牠卻突然把豹斑蛇吐出來，並緩慢離開現場。

而且更加驚人的是，豹斑蛇其實懷孕了，牠在被王蛇攻擊並吞嚥的時候，急忙產下了一顆蛇蛋。峰迴路轉的情節讓網友看得津津有味，有人開玩笑地祝賀男子變成「蛇爺爺」，更有不少人要他幫忙孵化蛇蛋，「現在你必須為了我們，坐在那顆蛋上孵化牠了」、「太瘋狂了，我需要看到蛇寶寶出生！」。