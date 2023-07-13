馬來西亞一名外送員日前接到奇怪訂單，要求他到客人家門口按電鈴，當下讓他非常困惑，之後才知道客人的丈夫睡到叫不醒，狂打電話也沒用，客人擔心錯過小孩上學的時間，只好拜託外送員按電鈴，才終於把丈夫叫醒。

根據《星洲日報》報導，馬來西亞沙巴（Sabah）一名媽媽早上急忙出門，當時全家都還在睡，擔心丈夫錯過送孩子上學的時間，於是打電話叫老公起床，豈料對方睡到不醒人事，一通電話都沒有接，擔心孩子上學會遲到，於是她靈機一動，向外送平台求助。

該名媽媽向外送員聯繫，要求對方到她家按門鈴，進一步詢問才知道，她的丈夫睡到叫不起來，起初外送員有些尷尬，表示第一次接到叫醒別人的工作，但還是接下任務，按響電鈴後，只見顧客的小兒子來應門，他將手機對話拿給對方看，小兒子才趕緊叫爸爸起床。

女顧客向朋友分享此事，這段趣聞被分享至推特，不少網友表示，「外送員真的是使命必達」、「之前還有客人要求外送員打蟑螂」、「當媽媽陷入窘境時，外送員還肯提供這種服務，真的很溫馨」、「雖然要求有點怪，但可以看出這是一位有責任感的媽媽，如果是我，我也願意幫忙」。