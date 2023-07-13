炎炎夏日，毒辣的太陽曬得難受，不少人會躲到樹下乘涼，有時還伴隨著陣陣的蟬鳴背景音，不過近日卻有民眾透露，在樹下避暑時卻突然遇到小範圍「太陽雨」，因為範圍實在太小，讓他相當困惑，後來才知道那根本不是太陽雨，而是蟬的尿，影片曝光後隨即掀起網友熱議。

近日大陸微博瘋傳一段影片，一名網友為了避暑，躲到大樹底下乘涼，沒想到突然感覺頭上濕濕的，抬頭後發現天空下起了太陽雨，不過因為範圍太小，讓他越看越覺得納悶，於是隨手將畫面拍下，並上傳至網路。

影片曝光後引起不少網友共鳴，坦言自己也遇過這樣的狀況，不解為何會突然有水滴下，也有人猜測是露水，但知情網友解答，這種小範圍的「太陽雨」其實根本不是雨水，而是蟬的尿，蟬會透過排放體內多餘的水分來散熱避暑，同時也可以減輕重量。

許多人得知真相後崩潰直呼「小小的身體，大大的尿量」、「怪不得老是有水滴」、「我為什麼要知道這個，不然我還能騙自己是太陽雨」、「太沒有蟬德了」。