國外鄉間常見牧羊人帶羊群路過，數量若是太多，車主都會主動靠邊讓路。近日一名車主遠遠看到迎面走來一群動物，當時以為是飼主在牧羊或牧牛，豈料牠們靠近後，才發現是一群狗，而且牠們非常有秩序，形成有趣的畫面。

國外一名車主近日行經鄉間小路，發現對面有一名騎著腳踏車的飼主，後面跟著一群動物，起初以為是羊或是牛，由於數量非常多，所以他便停靠在路邊，想讓對方先通過，豈料經過他旁邊，才發現這群動物其實是狗，而且數量多達30至40隻。

飼主悠哉地騎腳踏車帶頭，隊伍最後還有另外一人指揮，只見狗狗都非常有秩序，沒有一隻突然暴衝、超車，或是出現脫隊行為，唯有一隻忽然靠近車子時，發出嗷嗚的叫聲，但其他狗都未受到影響，車主也覺得很新奇，趕緊拿出手機拍攝。

影片被分享至微博後，截至目前已累積146萬觀看次數，不少網友表示，「根本就像卡通《101忠狗》」、「主人很富有，好可愛的毛孩子」、「都是同一品種的獵狗，可能是為了打獵而養，獵兔子、狐狸之類的」、「我還以為是羊群，結果是狗群」、「這麼多感覺養起來好花錢」。