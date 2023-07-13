法國一名女屋主因為要出國半年，於是將空閒下來的房子租給一對陌生夫妻，她再度返家時，夫妻卻不見蹤影，廚房內還多了一道詭異的矮牆，女屋主連忙報警，未料竟在牆後發現一具已經嚴重腐爛的男性遺體，周遭還有許多蛆蟲和食腐性昆蟲

根據法國媒體報導，這起事件發生在巴黎東部郊區利夫里加爾岡（Livry-Gargan），女屋主長達半年的時間都待在北非國家阿爾及利亞，並在這段時間將空閒下來的房子租給一對夫妻，然而等她再度返家時，這對夫妻卻消失了，住家廚房還多出一道長1.5公尺、寬40公分、高1公尺的矮牆，且周遭有許多蒼蠅飛來飛去，空氣中還瀰漫著濃厚的漂白水味。

女屋主嚇得急忙報警，警方趕到現場後，先在矮牆上打一個小洞，發現內部放有一件毯子，上面爬滿蛆蟲，還有其他食腐性的昆蟲，當他們把毯子掀開後，就看見一具呈現胎兒蜷曲姿勢的男性遺體，只不過已經嚴重腐爛，難以辨識死者的身分，目前該遺體已被送去驗屍以查明身分。

女屋主表示，她不認識租屋的夫妻，只知道他們的名字，丈夫似乎是一名企業家，因為要在這裡處理一些工作，於是向她短期租屋，女屋主猜測，應該是這對夫妻趁她不在的時候，擅自加裝矮牆。警方則透露，目前案情仍在調查中，還沒有逮捕任何嫌疑犯，包含2名租客在內。