古裝劇經常可見臣子稱皇帝為「陛下」，但皇上明明至高無上，為何要用「下」為尊稱。大陸一名中文系博主提到，陛下一詞最早是指皇帝身邊的侍者，但隨著時代改變，陛下成為皇帝的尊稱，而且此一說法早在秦代就已出現。

畢業於大陸北京大學中文系的博主楊學濤提到，陛指的就是台階，古代又稱為「踏跺」，是身分等級的象徵，建造台階每層高度與寬度有一定規格，而台階的高低取決於基座，基座有多高，階級就有多高，就算是在同一個建築群，主次建築間台階的高低也有區別。

除了台階高低有別外，樣式也不一樣，由簡至繁分別是，如意踏跺、垂帶踏跺、連三踏跺及御路踏跺，其中御路踏跺等級最高，只能用於宮殿建築或寺廟，作法就是在垂帶踏跺中間加一塊石板，上面刻有山河、雲龍紋等圖案，唯有皇家才能使用。

早期皇帝至高無上，臣子不敢直接交談，另外也要防範亂臣賊子，因此若想與皇上說話，就要透過近臣代為轉告，大臣起初喊陛下，其實是指台階下的侍者「陛下之人」，並不是皇上，但久而久之變成皇帝的尊稱，之後臣子雖能與皇帝直接交談，不過敬稱保留下來。

《史記．秦始皇本紀》記載，「今陛下興義兵，誅殘賊，平定天下。」可見早在秦朝，陛下一詞就已用來稱呼皇帝，直到今日，陛下仍是對皇帝的尊稱，而這種表達方式叫做「因卑達尊」，指地位低的人向地位高者說話，不能直呼其名，只能稱呼對方身邊的侍者作為代稱。